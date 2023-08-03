На севере Москвы построят несколько объектов социальной инфраструктуры

В частности, возводятся два детских сада в районах Западное Дегунино и Ховрино

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Несколько объектов социальной инфраструктуры появится в районах Западное Дегунино и Ховрино на севере Москвы. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Социальная инфраструктура активно развивается во всех округах Москвы. На севере столицы строим сразу несколько таких объектов. Например, в работе два детских сада в районах Западное Дегунино и Ховрино. В Молжаниновском появится школа на 1100 учеников. Завершаем строительство и благоустройство территории. Возводим детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением в районе Аэропорт", - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что в районе Западное Дегунино завершается реконструкция спортивного комплекса с 25-метровым бассейном.