На Урале проведут летнюю школу тифлокомментирования

В мероприятиях примут участие более 120 экспертов из России и зарубежья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Летняя школа тифлокомментирования соберет в Екатеринбурге 29 и 30 августа более 120 специалистов из различных регионов России и ближнего зарубежья. Гостей ждут мастер-классы, круглые столы, специальные экскурсии и кинопоказы, в мероприятиях примут участие актрисы и тифлокомментаторы Ирина Безрукова и Анна Цанг, сообщили ТАСС организаторы.

"На сегодняшний день это событие по праву считается крупнейшим в освещении темы тифлокомментирования в России. Участниками школы станут более 120 специалистов из 32 регионов России и ближнего зарубежья. Это эксперты в области тифлокомментирования и аудиодескрипции, руководители государственных, муниципальных и негосударственных учреждений культуры, образования, социальной политики, физкультуры и спорта, представители органов власти и общественных организаций инвалидов, студенты и преподаватели вузов культуры", - рассказали организаторы.

Запланированы мастер-классы, творческие лаборатории, лекции, круглые столы, тифлоэкскурсии и кинопоказы. Отмечается, что также эксперты рассмотрят вопросы современного состояния и перспективы развития тифлокомментирования в России и за рубежом, проблемы подготовки и трудоустройства специалистов этого направления в России.

В мероприятиях примут участие Ирина Безрукова и Анна Цанг, переводчик и аудиодескриптор, заместитель генерального директора ООО "Руфилмс" Иван Борщевский, тифлокомментатор и заведующая издательским отделом Санкт-Петербургской "Государственной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих" Виктория Сперанская, инициатор внедрения в Казахстане стандартов Международной организации по стандартизации (ISO) по аудиодескрипции и субтитрам для слабослышащих Анна Лоенко и другие эксперты.

Организаторами школы выступают Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, Российская библиотечная ассоциация (секция библиотек, обслуживающих инвалидов), благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" и негосударственное учреждение "Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской общественной организации инвалидов - Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых".