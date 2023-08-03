В Бангладеш число умерших от лихорадки денге достигло 273

Распространению инфекции способствуют продолжающиеся в стране муссонные дожди

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Число пациентов, которые умерли после того, как заболели лихорадкой денге в Бангладеш, с начала года достигло 273. Такие данные Главного управления службы здравоохранения страны приводит агентство Синьхуа.

26 июля управление информировало о 215 умерших.

Согласно статистике ведомства, с января в Бангладеш зарегистрированы 57 127 заболевших, число выздоровевших составило 47 529. Местные эксперты в области здравоохранения утверждают, что лихорадка уже достигла пика и уровня эпидемии, хотя правительство официально это не подтверждает.

Распространению инфекции способствуют продолжающиеся в Бангладеш муссонные дожди. Рост больных лихорадкой продолжается, несмотря на усиленные меры властей республики по контролю за размножением комаров и активизацию борьбы с их личинками.

В 2022 году в Бангладеш из-за денге умер 281 человек. Всего вирусом были инфицированы 62 423 жителя.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое гриппоподобное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.