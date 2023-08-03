В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды малых рек до неблагоприятных отметок

На паводковую обстановку в регионе повлияли прошедшие дожди

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Гидрологи спрогнозировали подъем уровней малых рек в Хабаровском крае до неблагоприятных отметок после дождей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.

"В результате прошедших осадков в южных районах края 6-8 августа в Вяземском районе на реке Подхоренке у поселка Дормидонтовка возможны дополнительные подъемы уровней воды до категории неблагоприятного явления 550-600 см", - говорится в сообщении. На утро, 3 августа, вода у поселения поднялась до 288 см, прибавив за сутки 5 см.

Прошедшие дожди повлияли на паводковую обстановку на малых реках южных районов Хабаровского края. За сутки отмечен рост уровней воды на реках Кие, Хоре, Подхоренке, Катене, Матае и других водных артериях в районе имени Лазо и в Вяземском районе. Из-за резкого подъема воды в реках отмечалось подтопление низких мест в нескольких поселках. Сейчас уровень воды там падает.

В регионе сохраняется неустойчивая погода, на части территории идут дожди.

На главной реке региона - Амуре - серьезных паводков в первой половине августа не ожидается. По информации регионального правительства, к концу лета на Амуре не исключены сезонные подъемы воды, но при сложившихся гидрометеорологических условиях в августе на реке сохранится средняя водность. Уровни ожидаются около нормы или ниже средних многолетних значений.