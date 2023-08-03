В Ереване демонстранты заблокировали здание МККК из-за задержания жителя Карабаха

Протестующие считают, что организация "ответственна за его пленение"

ЕРЕВАН, 3 августа. /ТАСС/. Группа протестующих с утра перекрыла вход в здание представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ереване с требованием содействовать освобождению жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, которого задержали азербайджанские силовики в Лачинском коридоре. Акцию транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Мы требуем, чтобы МККК вернул Вагифа Хачатряна домой. Организация ответственна за его пленение", - заявил журналистам один из участников пикета.

Азербайджанские силовики 29 июля задержали 68-летнего жителя Нагорного Карабаха, когда он в сопровождении представителей МККК следовал в Армению на лечение. При этом Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был задержан в рамках открытого в 2013 году дела о событиях 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжавендского района. По версии следствия, Хачатрян состоял в армянских формированиях, совершивших вооруженное нападение на это село. В декабре 2013 года азербайджанский суд вынес решение о его аресте, тогда же он был объявлен в международный розыск.

Жители Нагорного Карабаха, нуждающиеся в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК, так как единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.