Папа Римский Франциск встретился в Лиссабоне с жертвами священников-педофилов

В Португалии ими стали не менее 4,8 тыс. человек

ВАТИКАН, 3 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял в Лиссабоне, где находится на съезде по поводу Всемирного дня католической молодежи, группу из 13 жертв насилия со стороны священников-педофилов. Как сообщает портал Vatican News, встреча состоялась вечером 2 августа в нунциатуре после официальных мероприятий. Изначально она не была отмечена в программе.

Как напоминает портал, в начале года был обнародован доклад независимой комиссии, согласно выводам которой в период с 1950 по 2022 год жертвами насилия в лоне церкви в Португалии стали не менее 4,8 тыс. человек. Как правило, акты насилия совершали мужчины (96%), 77% были на момент деяния священниками.

Скандал о педофилии в лоне Римско-католической церкви разгорелся во время понтификата предшественника Франциска - Бенедикта XVI (1927-2022) - и сильно ударил по репутации церкви во всем мире. Есть мнение, что это косвенно послужило поводом для отречения от папского престола Бенедикта в 2013 году.

Тема педофилии среди священников стала подниматься в 1990-х, но реальные меры для предотвращения или наказания этих преступлений тогда не принимались. Нынешний понтифик признал не только наличие проблемы, но и то, что до сих пор католическая церковь делала недостаточно, чтобы ее решить. Большинство преступлений, а также факты их сокрытия со стороны церковного руководства относятся к понтификату Иоанна Павла II (1920-2005).

В последние годы Ватикан изменил нормы и правила при получении сигналов о случаях домогательств в церкви. Многие иерархи, так или иначе связанные с ними, подали в отставку или даже предстали перед судом. В феврале 2019 года по инициативе Франциска в Ватикане прошла специальная встреча по вопросам защиты детей, в центре которой стояли проблемы педофилии среди католических священников. В мероприятии приняли участие почти 200 иерархов: главы 114 конференций епископов из разных стран с 5 континентов, патриархи католических восточных церквей, председатели конгрегаций, занимающихся вопросами семьи и детей, специалисты. По форме и содержанию эта встреча была сопоставима с чрезвычайным синодом. Вслед за этим многие национальные конференции епископов начали привлекать независимые комиссии и готовить собственные доклады о случаях сексуального насилия в лоне церкви над несовершеннолетними. Встречи с жертвами насилия священников с понтификами уже проводились, в том числе во время зарубежных поездок.