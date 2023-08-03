РКК намерен открыть в 10 регионах центры для детей, оказавшихся в кризисных ситуациях

Поддержку в них смогут получить, в частности, дети, пострадавшие в результате событий на Украине

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) в течение августа откроет в 10 регионах России центры для детей и родителей, оказавшихся в кризисных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе РКК.

"В 10 региональных отделениях РКК появятся центры для детей и родителей. Все они откроются в течение августа 2023 года", - говорится в сообщении.

В них поддержку смогут получить дети, пострадавшие в результате событий на Украине, находящиеся в кризисной ситуации. Помощь в центрах будет оказываться адресно по запросу родителей или опекунов.

Как уточняется в сообщении, такие центры заработают в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Новгородской, Псковской, Свердловской областях, в Республике Татарстан, а также в Санкт-Петербурге.

По словам председателя РКК Павла Савчука, центры будут дополнительно обеспечивать детям общение, досуг. "Это поможет их родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, быстрее адаптировать своих детей к новым условиям, новым знакомствам и проработать травматичный опыт. В этом им будут помогать наши психологи и волонтеры", - сказал Савчук, слова которого привели в пресс-службе.

Центры будут работать на постоянной основе не менее пяти дней в неделю. Как отмечается в сообщении, проведенный в 37 регионах опрос среди местных отделений РКК показал, что запрос на детские центры есть как минимум у 10 тыс. семей.