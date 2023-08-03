В Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к абортам

По словам главы республики Артема Здунова, инициатива получила поддержку религиозных и общественных организаций

ТАСС, 3 августа. Депутаты Госсобрания Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал глава республики Артем Здунов.

"Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности", - сообщил он.

По словам Здунова, инициатива общественной палаты региона прошла обсуждения и получила большую поддержку религиозных и общественных организаций, мусульманского сообщества, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. "Работу ведем вместе с Госдумой и "Единой Россией". "Движком" этого закона стала руководитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина", - написал Здунов.

Он отметил, что число абортов в республике снижается, пять частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности.