3 августа, 07:04

В Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к абортам

По словам главы республики Артема Здунова, инициатива получила поддержку религиозных и общественных организаций

ТАСС, 3 августа. Депутаты Госсобрания Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал глава республики Артем Здунов.

Читайте также
Минздрав разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для абортовРосздравнадзор заблокировал более 1,1 тыс. сайтов, где продавали препараты для абортовВ РПЦ предложили вернуться к обсуждению вывода абортов из системы ОМС

"Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности", - сообщил он.

По словам Здунова, инициатива общественной палаты региона прошла обсуждения и получила большую поддержку религиозных и общественных организаций, мусульманского сообщества, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. "Работу ведем вместе с Госдумой и "Единой Россией". "Движком" этого закона стала руководитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина", - написал Здунов.

Он отметил, что число абортов в республике снижается, пять частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности. 

Теги:
РоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация