Студенты Москвы смогут пройти стажировку в туристических компаниях

Подать заявку на участие в профориентационной программе "Твой старт в туризме" можно до 1 сентября

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Студенты столичных образовательных учреждений примут участие во втором потоке профориентационной программы "Твой старт в туризме". Лучшие из них получат возможность пройти стажировку и трудоустроиться в туристических компаниях, отелях и музеях, сообщается на портале мэра Москвы.

"Участников профориентационной программы "Твой старт в туризме" ждут интенсивы с наставниками и потенциальными работодателями, а также знакомство с востребованными профессиями. Во время прохождения базового уровня студенты погрузятся в индустрию столичного туризма, послушают лекции экспертов различных отраслей и посетят туристические компании города, где узнают особенности их работы. Кроме того, все участники второго курса пройдут стажировку в ведущих туристических компаниях Москвы. По итогам некоторые из них получат предложения о трудоустройстве, для остальных Мостуризм организует ярмарку вакансий", - говорится в сообщении.

Продвинутый курс предусматривает углубленное изучение отдельных направлений туристической индустрии, среди которых "Деятельность туроператоров", "Отельный бизнес", "Ресторанное дело", "MICE-сегмент", "Экскурсионная работа" и "Собственный бизнес". Подать заявку могут учащиеся колледжей и вузов Москвы старше 16 лет, при этом уровень, форма и курс обучения не имеют значения. Прием заявок продлится до 1 сентября.

Первый поток программы "Твой старт в туризме" начался 25 мая. Сейчас его участники уже проходят продвинутый курс, а осенью они отправятся на стажировку в туристические компании столицы.

Программа "Твой старт в туризме", реализуемая столичным комитетом по туризму, направлена на привлечение молодых специалистов в эту сферу. Она призвана помочь студентам профильных образовательных учреждений города в выборе профессии и их трудоустройстве, а также повысить качество услуг, которыми пользуются гости и жители Москвы.