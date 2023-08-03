В Русском доме в Камбодже прошла встреча со студентами, направляющимися на учебу в Россию

Российские вузы в 2023 году примут 40 студентов из Камбоджи, которые будут осваивать специальности инженеров, архитекторов, биотехнологов, строителей и врачей

ХАНОЙ, 3 августа. /ТАСС/. Русский дом в Пномпене организовал встречу выпускников, которые уже закончили обучение в России и вернулись в Камбоджу, и будущих студентов российских вузов. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Камбодже, директор Русского дома Ирина Цацулина.

"В Русском доме прошла встреча группы камбоджийских студентов, которые в ближайшее время направятся на учебу в Россию по квотам правительства РФ, с бывшими студентами, которые в этом году уже закончили учебу и вернулись домой с дипломами российских вузов. У нас стало доброй традицией, когда вчерашние студенты проводят ликбез для будущих первокурсников", - рассказала она.

В этом году ведущие российские высшие учебные заведения примут 40 студентов из Камбоджи, которые будут осваивать специальности инженеров, архитекторов, биотехнологов, строителей и врачей. "География вузов, в которые поступили наши абитуриенты, - от Санкт-Петербурга до Владивостока. На студенческой карте также Тула и Москва, Уфа и Томск", - отметила глава представительства Россотрудничества.

Она обратила внимание на то, что в Камбодже придают важное значение партнерству с Россией в сферах образования и подготовки кадров, считая, что оно способствует укреплению взаимопонимания между народами двух стран. "За долгие годы дружбы и сотрудничества между нашими странами в Советском Союзе, а затем в России, получили образование и были подготовлены свыше 8 тыс. квалифицированных камбоджийских специалистов, многие из которых теперь успешно работают в различных отраслях народного хозяйства, а также занимают руководящие должности в государственных организациях Камбоджи", - сказала директор Русского дома.

Образовательное сотрудничество Москвы и Пномпеня, по ее словам, успешно продолжается и в новое время. При участии представительства Россотрудничества в Камбодже за последние годы удалось существенно расширить стипендиальную программу для камбоджийских абитуриентов, которые едут учиться в российские вузы по предоставляемым правительством РФ образовательным квотам. По ним учащимся предоставляются бесплатное обучение по выбранной специальности на весь период получения образования, ежемесячная стипендия и проживание в общежитии. Предлагаемые на выбор программы обучения включают получение высшего образование, обучение в магистратуре, аспирантуре и прохождение профессиональной стажировки.