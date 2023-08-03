В Гостином дворе в рамках Московского урбанфорума состоится "Бал влюбленных"

Мероприятие проведут 23 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Бал влюбленных" состоится в рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Гостином дворе 23 августа. К участию в нем приглашаются супруги, которые состоят в официальном браке, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В красивую дату, 23 августа, мы приглашаем все супружеские пары на "Бал влюбленных", который пройдет в Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума. В преддверии бала состоится мастер-класс, где профессиональные хореографы проведут обучение для желающих принять участие на вечернем балу. А после более сотни супругов одновременно исполнят свадебный вальс. В завершении праздника все участники приглашаются на концерт, где специально для них будут выступать звезды российской эстрады, а также пройдут церемонии чествования юбиляров семейной жизни", - сказала заммэра, чьи слова приводит пресс-служба московского соцкомплекса.

Как уточнили в мэрии, в мероприятии могут участвовать семейные пары, которые состоят в законном браке. Также обязательно соблюдение дресс-кода: для мужчин - костюмы, для женщин - вечерние платья. Старт бала в 18:00. К участию в нем приглашаются 150 пар.

"Перед началом бала, в 17:00, состоится мастер-класс по исполнению вальса. Его для участников проведут профессиональные хореографы. День завершится в 19:00 в зале "Москва" концертом с участием популярных артистов. Также в ходе праздничной программы пройдут церемонии чествования московских супружеских пар, которые прожили в браке 15 лет и более. Пары приглашаются на концерт вместе с семьями, детьми и внуками. В течение концерта о семьях юбиляров покажут мини-фильмы, которые подготовят организаторы форума специально для мероприятия, в них расскажут вдохновляющие и мотивирующие истории московских семей", - добавили в пресс-службе.

МУФ-2023

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Вместе с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.