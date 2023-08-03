Дом юстиции в Тбилиси возобновил работу после сообщения о минировании

После сообщения о взрывном устройстве в здании провели эвакуацию всех находящихся внутри

ТБИЛИСИ, 3 августа. /ТАСС/. Дом юстиции, расположенный в Тбилиси на правой набережной, куда в среду поступило сообщение о минировании, возобновил работу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в учреждении.

"Да, наш Дом юстиции возобновил работу. Дом юстиции работает в штатном режиме, вы можете прийти и получить любые госуслуги", - сказала сотрудница Дома юстиции.

В среду в учреждение поступило сообщение о возможном заложении взрывного устройства. На место были вызваны представители полиции. Из здания пришлось всех эвакуировать. Как позже заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, виновник произошедшего будет установлен и ответит по всей строгости закона.

Здание Дома юстиции Грузии площадью 32 тыс. кв. м было построено в 2011 году. В нем можно оформить свыше 300 услуг, что помогает ежедневно обслуживать до 15 тыс. посетителей.