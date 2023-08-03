В рамках Московского урбанфорума пройдут показательные выступления пожарных и спасателей

В частности, кинологи покажут, как проходят тренировки служебных собак, а также расскажут гостям форума, как выбирают, воспитывают и готовят собак-спасателей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Программа на площадке в "Лужниках" с показательными выступлениями пожарных и спасателей пройдет 3 августа в рамках Московского урбанистического форума. В фотозоне "Примерочная супергероя" взрослые и дети смогут примерить экипировку спасателей и пожарных и почувствовать себя частью суперкоманды, сообщается на портале мэра Москвы.

"В рамках Московского урбанфорума пройдет день пожарных и спасателей. Для гостей олимпийского комплекса подготовлена масштабная зрелищная программа с показательными выступлениями, мастер-классами, выставкой. Для тех, кто любит спорт и не боится высоты, будет работать 12-метровый скалодром. Спасатели на воде научат всех желающих правильно подавать средства спасения - круг и конец Александрова, а в мобильном учебно-консультационном пункте москвичи смогут освоить навыки оказания первой помощи и закрепить их на манекене-тренажере", - говорится в сообщении.

Кинологи покажут, как проходят тренировки служебных собак, расскажут гостям форума, как выбирают, воспитывают и готовят собак-спасателей, как те помогают искать людей и участвуют в ликвидации происшествий, когда выходят "на пенсию" и как ее проводят. Отработать алгоритм действий при возникновении возгорания в жилом доме или на заправочной станции и научиться пользоваться огнетушителем можно будет благодаря многофункциональному интерактивному учебно-тренировочному комплексу.

Помимо этого, с 1 августа по 10 сентября будет проходить выставка коммунальной и спасательной техники.