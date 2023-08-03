3 августа, 07:55

В "Лужниках" 5 августа состоится премьера аудиовизуального перформанса "Город для каждого"

Графика и световые проекции превратят фасад аквакомплекса в трехмерный экран

МОСКВА, 3 августа./ТАСС/. Первый показ аудиовизуального перформанса "Город для каждого", созданный с помощью нейросети, состоится 5 августа на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" в Москве. Графика и световые проекции превратят фасад аквакомплекса в трехмерный экран, сообщается на портале мэра столицы.

"Трансляцию перформанса посетители "Лужников" смогут наблюдать каждый вечер на фасаде Дворца водных видов спорта до 10 сентября включительно. Современное городское пространство предстает перед жителями "холстом", на котором каждый горожанин собственными красками "расписывает" свою картину и сам для себя решает, каким видит свой город. Музыкальное сопровождение в стиле постмодерна погружает зрителя в уникальную историю и, расставляя акценты, задает ритм визуального ряда", - говорится в сообщении.

Аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" был создан медиахудожниками Radugadesign и Illuminarium3000, графику разработали при участии нейросети Kandinsky 2.2. В перформансе использованы переосмысленные нейросетью SymFormer музыкальные произведения композитора Руслана Сабирова. Инициатором создания шоу выступил столичный департамент информационных технологий. 

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