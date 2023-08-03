Более 150 представителей избиркомов страны примут участие в форуме на Ставрополье

Мероприятие проводят с целью формирования знаний, изучения опыта и выработки рекомендаций по организации эффективного наставничества в избирательном процессе для повышения потенциала и компетентности членов избирательных комиссий

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Открытие форума "Организация обучения и наставничество в избирательном процессе "Время выбора" состоялось в Пятигорске. Участниками станут более 150 членов избирательных комиссий регионов страны, передает корреспондент ТАСС.

"Суть форума заключается в том, чтобы обменяться опытом и понять, как нужно сейчас общаться с людьми. Это должно быть ярко, доступно, понятно. Это цель правового просвещения - привлечь людей, особенно молодежь к нашим процессам. Чтобы они не находились в стороне, а были ответственными и активными избирателями, наблюдателями, членами комиссий", - отметила в ходе открытия председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Как рассказали в оргкомитете, форум предполагает участие более 150 представителей избирательных комиссий всех уровней из 19 регионов Российской Федерации. Мероприятие проводится с целью формирования знаний, изучения опыта и выработки рекомендаций по организации эффективного наставничества в избирательном процессе для повышения потенциала и компетентности членов избирательных комиссий.

"Сегодня это обучение как нельзя кстати, у нас впереди очень серьезное испытание. Первое - сентябрь, потому что впервые демократические выборы пройдут на наших новых территориях, и Ставрополье тоже в этом будет участвовать, потому что у нас в крае находятся люди, которые вынуждены были переехать. Следующее - это президентские выборы, на которые будут тысячи атак и миллионы желаний, чтобы сделать их нелегитимными. Ваши силы нужны, ваш ум нужен и знания, которыми вы делитесь", - обратился к участникам губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Участникам форума расскажут о роли избирательной системы в сохранении государственности и идентичности, анализе развития избирательной системы и ее различиях с зарубежными системами, а также процессах, влияющих на нее. К тому же запланирована работа в группах и встречи с активистами, презентация региональных практик в сфере обучения и наставничества.