Мишустин поздравил Вячеслава Гордеева с 75-летием

Премьер-министр РФ отметил мастерство и талант артиста

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста СССР Вячеслава Гордеева с 75-летием, отметив его мастерство и талант. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Выдающийся танцовщик, хореограф и педагог, вы посвятили свою жизнь балетному искусству. Ваше уникальное дарование, индивидуальность в полной мере раскрылись на знаменитых подмостках Большого театра. Вы покорили миллионы зрителей виртуозным мастерством. Человек талантливый и многогранный", - говорится в тексте поздравления.

Мишустин также отметил творческую энергию артиста и уникальность спектаклей, которые он ставит. Глава правительства пожелал Гордееву крепкого здоровья, новых проектов и премьер.

Вячеслав Михайлович Гордеев родился 3 августа 1948 года в Москве. В 1968 году Гордеев окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу профессора Петра Пестова, в 1983 году - факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 1987 году - балетмейстерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС, ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС).

В 1968-1989 годах Вячеслав Гордеев был солистом балетной труппы Государственного академического Большого театра. Среди исполненных им партий: Щелкунчик-принц в "Щелкунчике" и принц Дезире в "Спящей красавице" Петра Чайковского, Базиль в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Сергей в "Ангаре" Андрея Эшпая, Кузнечик в "Золушке" и Ромео в "Ромео и Джульетте" Сергея Прокофьева, Клавдио в "Любовью за любовь" Тихона Хренникова.