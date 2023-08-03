Московские стройки представят на Арбате через призму нейросетей

Экспозиция будет работать с 7 по 21 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первая в России креативная фотовыставка "Строительство как искусство", представляющая образы столичных строек через призму нейросетей, пройдет в августе на столичном Арбате. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Москва - динамично развивающийся современный мегаполис, центр экономической и культурной жизни. В преддверии Дня строителя в культовом для российской столицы месте - историческом Арбате - откроется креативная фотовыставка "Строительство как искусство", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что выставка будет доступна москвичам и гостям столицы с 7 по 21 августа. "В рамках выставки можно будет увидеть различные московские проекты строительства и архитектуры через призму нейросетей и творчества великих художников", - отметил заммэра.

Экспозиция, приуроченная ко Дню строителя, организована АНО "Центринформ" при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства правительтва Москвы.