В кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" с начала года поступило более 250 тыс. звонков

В том числе около 13 тыс. поступили из других регионов России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" с начала 2023 года получили более 250 тыс. обращений, в том числе из других регионов России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"С начала года операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли уже 250 тыс. звонков. Из них порядка 13 тыс. поступили из других регионов России", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, за все время работы кол-центра, открывшегося в 2019 году, специалисты получили почти 1,5 млн звонков.

"Сотрудники горячей линии расскажут о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, расскажут о необходимых документах и ответят на другие волнующие женщину вопросы. В среднем один оператор обрабатывает около 200 звонков в сутки", - сказала она.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.