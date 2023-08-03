В кабмине поддержали законопроект о наказании за уклонение от призыва по мобилизации

Речь идет об уголовной ответственности

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Текст проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

"Предлагается дополнить ст. 328 "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" УК РФ частью третьей, предусматривающей ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. <…> Дополнение ст. 328 УК РФ частью третьей, предусмотренное пунктом 4 статьи 1 законопроекта, возражений не вызывает", - отмечается в документе. Наказание, предлагаемое за совершение такого преступления, в проекте отзыва кабмина не уточняется.

Согласно документу, автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Действующие в настоящее время нормы УК устанавливают уголовную ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы при отсутствии законных оснований. Так, за уклонение от призыва на военную службу сейчас грозит лишение свободы на срок до двух лет. За уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы для освобожденных от военной грозит арест на срок до шести месяцев. Действующие нормы статьи не уточняют ответственность за уклонение от призыва на службу по мобилизации или в условиях военного времени.