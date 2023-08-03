Такси в Москве в среднем перевозит более 1,7 млн пассажиров в сутки

С 2011 года это число выросло в 22 раза

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Количество поездок, которое в среднем совершают пассажиры на московском такси в сутки, с 2011 года возросло в 22 раза и превысило 1,7 млн. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москве проходит XI Международный евразийский форум такси. Два дня транспортные эксперты будут обсуждать актуальные проблемы и векторы развития таксомоторных перевозок. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что московское такси перевозит в среднем более 1,7 млн пассажиров в сутки - с 2011 года это число выросло в 22 раза", - значится в публикации.

Также в департаменте отметили, что благодаря системе аналитики такси КИС "АРТ" заказы получают только профессиональные водители со стажем от трех лет. С сентября 2023 года вступит в силу новый закон о такси, который должен упростить работу самозанятых и установить для агрегаторов ответственность перед пассажирами.

"В 2010 году легальных такси в столице было всего около 5-7,5 тыс. Но благодаря поддержке правительства Москвы и выстраиванию работы сервисов такси рынок полностью легализовался. Сегодня на нем работает 162 тыс. машин. В новом законе впервые определили правовой статус и требования к службам заказа легкового такси. Теперь у таксопарков и агрегаторов будет больше ответственности за водителей перед пассажирами, а поездки станут еще безопаснее", - добавил Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.