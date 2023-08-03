Times: у берегов Франции затонула яхта, на которой отдыхала принцесса Диана

Речь идет о судне Cujo

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Яхта Cujo, на которой британская принцесса Диана (1961-1997) проводила отдых вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом (1955-1997) в Сен-Тропе, затонула у юго-восточного Средиземноморского побережья Франции. Об этом сообщила газета The Times.

По информации издания, судно, на котором они находились за несколько недель до гибели в автокатастрофе в Париже, получило пробоину после столкновения с неизвестным объектом у Лазурного берега. В этот момент на борту яхты находились семь человек, никто не пострадал.

Cujo была построена в Италии на верфи Baglietto в 1972 году для Джона фон Неймана, бизнесмена, который разбогател на продаже автомобилей Porsche и Volkswagen в США. Два 18-цилиндровых двигателя позволяли яхте развивать максимальную скорость в 40 узлов, и она считалась в свое время "самой быстроходной в мире". На ее борту побывали такие голливудские знаменитости, как Брук Шилдс, Клинт Иствуд, Тони Кертис и Брюс Уиллис.

Позднее владельцем судна стал сын саудовского бизнесмена Аднана Хашогги, а затем оно было продано Аль-Файеду. После его смерти яхта пришла в негодность, однако в 2020 году была восстановлена и выставлена на аукцион. Яхту приобрела итальянская семья за более чем €190 тыс.

Диана погибла в автокатастрофе, произошедшей ночью 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма. Это случилось спустя год после официального развода с принцем Чарльзом. Водитель автомобиля Анри Поль, в котором ехала принцесса, пытался оторваться от папарацци и при въезде в туннель на скорости 105 км/ч потерял управление. Машина столкнулась с колонной, разделявшей потоки движения.