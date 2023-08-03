В Иркутской области за год вдвое увеличилось количество спортклубов в школах

До конца 2024 года их планируют открыть во всех школах Приангарья

ИРКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Количество спортивных клубов в школах Иркутской области за последний год выросло вдвое и достигло почти 700, сообщила пресс-служба правительства региона.

"До 2024 года во всех общеобразовательных организациях Приангарья будут открыты спортивные клубы. Только за год их количество выросло в два раза. Наличие спортклуба является одним из обязательных условий участия школ в селах и малых городах в федеральном проекте "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", в рамках которого проводятся капитальные ремонты спортивных залов. Мы видим результат - дети активно посещают занятия", - приведены в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В школах региона работает уже почти 700 спортивных клубов. Занятия посещают свыше 184 тыс. школьников. Лидерами по открытию клубов являются не только крупные города региона, но и районы.

В спортивных клубах при образовательных организациях учащиеся занимаются армрестлингом, баскетболом, волейболом, пауэрлифтингом, легкой атлетикой, лыжами, настольным теннисом, самбо, греко-римской борьбой, спортивным ориентированием, футболом, шахматами, стрельбой, дартсом, хоккеем, плаванием, а также военно-прикладными и национальными видами спорта.

На базе клубов проводятся спортивные соревнования и другие мероприятия по развитию и популяризации здорового образа жизни. Клубы создаются в школах по поручению президента России Владимира Путина.