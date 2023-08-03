На севере Москвы закончили строительство детского сада на 150 мест

В здании предусмотрены групповые и кружковые ячейки для развивающих занятий, а также медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, зал для музыкальных занятий и физкультурный зал

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Строительство детского сада завершили на территории части реорганизуемой промзоны "Дегунино-Лихоборы" в Северном административном округе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной департамента градостроительной политики.

"В границах части реорганизуемой производственной зоны №48 "Дегунино-Лихоборы" завершено строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест по адресу: Ильменский проезд, дом 17", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на территории детского сада расположены игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивная и хозяйственно-бытовые площадки.

"В здании предусмотрены групповые и кружковые ячейки для развивающих занятий, а также медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, зал для музыкальных занятий и физкультурный зал", - цитирует пресс-служба Левкина.

По его словам, проект реализовали за счет внебюджетных источников финансирования. Детский сад будет передан городу.