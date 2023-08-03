Туристы из Вьетнама смогут получить визу в РФ на основании брони в отеле

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вьетнам стал 20-м государством, граждане которого могут получить туристическую визу в Россию на срок до шести месяцев на основании брони в отеле. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Решение будет способствовать активизации двусторонних экономических связей и туристических обменов", - говорится в сообщении.

Перечень стран, чьи граждане могут оформлять туристические визы на основании брони в гостиницах, был утвержден правительством в феврале. Туда вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.