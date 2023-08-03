В Свердловской области до 4 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В регионе прогнозируют грозу, и сильные порывы ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Свердловской области. Такая ситуация сохранится до вечера 4 августа.

"До 20:00 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в регионе в ближайшие дни ожидается гроза, сильные порывы ветра, кратковременные дожди, температура воздуха днем достигнет +28 градусов.