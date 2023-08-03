Реконструкцию исторических событий на ВДНХ покажут к 84-летию главной выставки страны

В частности, гостям продемонстрируют иммерсивный спектакль о встрече первых советских IT-специалистов на конференции по компьютерным технологиям

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Посетители ВДНХ смогут вернуться в прошлое и увидеть основные исторические события, которые происходили с момента основания главной выставки страны 84 года назад. Для гостей подготовили семь исторических реконструкций: от съемок фильма "Свинарка и пастух" и открытия павильона №34 "Космос" до выставок "50 лет автомобильной промышленности СССР" и "Научно-технический прогресс - 85", сообщила пресс-служба ВДНХ.

"В рамках 84-й годовщины открытия выставки 5 августа гости смогут вернуться в прошлое и увидеть главные исторические события, которые происходили здесь с момента основания, а 6 августа территория превратится в воплощение футуристической мечты, где роботы встретят посетителей ВДНХ и проводят к площади Промышленности. На площадке между павильоном №1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" покажут, как проходили съемки кинохита 1941 года "Свинарка и пастух". А на площади Промышленности рядом с павильоном №57 с 12:00 до 20:00 воссоздадут выставку "Научно-технический прогресс - 85". Гостям покажут иммерсивный спектакль о встрече первых советских IT-специалистов на конференции по компьютерным технологиям и представят первый концерт электронной музыки, сгенерированный ЭВМ", - говорится в сообщении.

Для гостей ВДНХ подготовили голографическое шоу, посвященное достижениям и мечтам человека. Зрителям представят 3D-голограммы архивных фотографий выставки и ее изображения в будущем. Главной зоной спортивных событий станет площадка у строения №574 возле 3-го Каменского пруда. Программа будет посвящена XXII летним Олимпийским играм 1980 года. В течение дня здесь можно будет принять участие в спортивных и танцевальных мастер-классах, а также увидеть акробатов, которые продемонстрируют пластические и акробатические фигуры, которые увидели зрители церемонии открытия летних Олимпийских игр 1980 года.

"Послушать музыку в дни празднования гостей приглашают на несколько площадок. На ВДНХ перед зрителями выступят музыканты в разных жанрах и стилях исполнения. 5 августа в центре "Космонавтика и авиация" состоится большой сольный концерт группы Jukebox trio в рамках проекта "Музыка под куполом". Они исполнят собственные песни и кавер-версии мировых хитов в техниках а капелла и битбокс. Завершением программы празднования станет шоу-программа "Взгляд в будущее" на площади Промышленности. Главному герою предстоит преодолеть трудный путь к своей мечте сквозь пространство и время. Зрители увидят выступления с классическими и современными стилями танцев, которые будут сопровождаться световым шоу и музыкой в исполнении симфонического оркестра "Глобалис", - отметили в пресс-службе.

К Дню рождения выставки некоторые рестораны ВДНХ подготовили специальные блюда и предложения. Гостям представят вкусные подарки - леденцы, пряники "Выставочные" и пирожные с изображением талисманов Нади и ВДНХашки. Найти сладкие угощения можно, например, в фуд-холле Restomarket, точках общественного питания на Центральной и Главной аллеях.