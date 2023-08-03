В Екатеринбурге восстановили движение транспорта, перекрытое из-за коммунальной аварии

Прокуратура региона организовала проверку по факту ЧП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Движение транспорта восстановили на улицах Щербакова и Самолетной в Екатеринбурге, где ранее произошла коммунальная авария на сетях водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

"Движение транспорта в Екатеринбурге на улицах Щербакова - Самолетной восстановлено", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе мэрии города сообщали, что в связи с аварий на сетях водопровода закрыли движение троллейбусов на станциях Химмаш и Табачная фабрика. Автобусы маршрутов №36 и №97 направили по объезду через Кольцовский тракт, автобус маршрута №012 направили через Вторчермет.

По факту инцидента прокуратура Свердловской области организовала проверку.

В местных СМИ и социальных сетях опубликовали фотографии и видео с затоплением улицы, автобусы по колеса находились в воде.