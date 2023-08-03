Сотрудники ГИБДД Москвы будут выявлять по камерам мотоциклистов-нарушителей без шлема

С начала года в авариях погибли 13 мотоциклистов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции теперь будут выявлять по камерам поездки мотоциклистов-нарушителей без шлема и привлекать их к административной ответственности. Об этом сообщили журналистам в ГИБДД Москвы.

"С сегодняшнего дня Госавтоинспекция Москвы при помощи камер фото- и видеофиксации ЦОДД начинает администрирование нарушений тех, кто не использует шлем при езде на мотоцикле или перевозит пассажиров без него. Только с начала года в авариях погибли 13 мотоциклистов", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что средства пассивной защиты значительно повышают уровень защищенности в случае ДТП и способны сохранить человеку жизнь. Управление мотоциклом или мопедом либо перевозка пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.