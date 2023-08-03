Улицу в селе Ханаг в Дагестане назовут в честь Героя России Исрафила Магомедова

Он погиб при попытке прорыва противника к населенному пункту Новая Каменка 15 октября

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Имя Героя Российской Федерации Исрафила Магомедова, погибшего в СВО в Херсонской области, присвоят улице в селе Ханаг, сообщает пресс-служба Табасаранского района Дагестана.

"В родном селе Ханаг Героя России Исрафила Магомедова назовут улицу в честь него. Исрафил Летифович - пятый дагестанец, удостоенный Золотой Звезды Героя России в СВО. Он героически погиб, защищая рубежи Херсона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы региона, Исрафил Магомедов в 1981 году родился в городе Дагестанские огни. Он принимал участие в СВО с 23 мая 2022 года в должности командира батареи противотанковых управляемых ракет отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота. С 1 по 15 октября личный состав батареи под командованием Магомедова участвовал в оборонительных и наступательных боях в Херсонской области у населенных пунктов Шевченовка, Украинка, Новая Каменка. Магомедов лично уничтожил более 40 единиц бронетехники ВСУ, оказав решающее влияние на выполнение поставленных задач. При попытке прорыва противника к населенному пункту Новая Каменка 15 октября снаряд ВСУ попал в противотанковый ракетный комплекс, в результате чего Магомедов получил ранения, несовместимые с жизнью. Указом президента Российской Федерации ему присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно.