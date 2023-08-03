Жители Подмосковья могут подать обращение к уполномоченному по правам человека в МФЦ

Ответ на обращение поступит письмом на почтовый адрес или по адресу электронной почты

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Жители Московской области могут подать обращение к уполномоченному по правам человека в регионе, а также оформить заявку на онлайн-консультацию в подмосковных многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"МФЦ Московской области расширяют свой функционал, внедряют новые сервисы. Теперь еще больше жителей могут получить ответы на свои запросы там, где им удобно. Например, в офисах МФЦ Подмосковья можно подать жалобу в адрес уполномоченного по правам человека, при себе необходимо иметь паспорт и документы, которые подтверждают нарушение прав. Сотрудник МФЦ отсканирует их и направит в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия", - приводятся слова министра госуправления, IT и связи Московской области Надежды Куртяник.

Отмечается, что ответ на обращение поступит письмом на почтовый адрес или по адресу электронной почты. Обратиться к Уполномоченному можно в любом офисе МФЦ Подмосковья.

"Также МФЦ Подмосковья помогают получить 20-минутную онлайн-консультацию уполномоченного по правам человека. Среди тем для обсуждения - отказ в предоставлении информации или отсутствие ответа на обращение, улучшение жилищных условий, экология и защита окружающей среды, кредиты и микрозаймы, социальная защита, медицинская помощь, образование, отношения с работодателем, содержание в местах лишения свободы, военная служба, миграция и получение гражданства, правосудие", - добавили в пресс-службе.

Чтобы получить консультацию, нужно за три рабочих дня подать заявку на прием через региональный портал госуслуг. Онлайн-форма "Дистанционное консультирование" доступна на главной странице портала.