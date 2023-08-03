Москвичи стали чаще обращаться в Стройкомплекс правительства Москвы

В июле 2023 года специалисты единого контактного центра обработали около 2,3 тыс. запросов горожан

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Единый контактный центр Стройкомплекса в июле этого года обработал около 2,3 тыс. запросов горожан. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Большинство вопросов касалось программы реновации - 1 135 обращений, среди них самые распространенные: о сроках переселения, покупке дополнительной площади и ходе строительства на стартовых площадках. Также популярны обращения о предоставлении государственных услуг в сфере строительства", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что было проведено 260 консультаций по заполнению заявлений на выдачу градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), внесению изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы, согласованию дизайн-проектов размещения вывески, а также получению разрешений на строительство.

"Наблюдается устойчивый рост числа обращений в контакт-центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, люди хотят получить компетентный ответ на интересующие вопросы. Так, за шесть месяцев с начала 2022 года специалисты единого контактного центра ответили более чем на 17,6 тыс. обращений, а в 2023 году за тот же период - более чем на 21 тыс.", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.