Москомархитектура оказала более 18 тыс. госуслуг с начала года

Самой востребованной услугой стала приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 18 тыс. заявок на предоставление государственных услуг, оформленных на портале mos.ru, было одобрено Москомархитектурой с января по август 2023 года. Об этом рассказала председатель комитета Юлиана Княжевская.

"Самой популярной услугой, предоставляемой нашими специалистами, остается приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений - ее оказали более 7 тыс. раз за это время. Также в тройке лидеров: приемка материалов и результатов инженерных изысканий, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как добавили в мэрии, замыкают пятерку востребованных госуслуг комитета оформление архитектурно-градостроительных решений и согласование дизайн-проекта размещения вывески. Ими воспользовались около 600 заявителей.

По словам Княжевской, статистика складывалась из количества одобренных заявок. Всего в Москомархитектуру за этот срок поступило около 35 тыс. обращений. Этот показатель вырос на 4 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.