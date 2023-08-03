На открытом участке южного направления МСД построили мостовые сооружения и тоннель

Для пешеходов также возведены три подземных пешеходных перехода

МОСКВА , 3 августа. /ТАСС/. Шесть мостовых сооружений и тоннель созданы на открытом участке южного Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На запущенном участке Московского скоростного диаметра построено 13,5 км дорог от улицы Котляковской до МКАД, включая шестиполосную трассу основного хода МСД протяженностью 8 км и прилегающую улично-дорожную сеть. В рамках проекта созданы четыре путепровода, две эстакады и один путепровод тоннельного типа", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса правительства Москвы.

Для пешеходов возведены три подземных пешеходных перехода, а с целью снижения уровня шума в районе Покровского парка и вдоль улицы Бехтерева установлены защитные экраны протяженностью 3 км.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, создание искусственных сооружений на введенном участке МСД потребовало сложных инженерных решений. "Путепровод через реку Городня длиной 308 м разделен на две трехполосные части - под каждое направление движения. При этом отрезок реки был заключен в водопропускную трубу длиной 148 м и диаметром 2,4 м", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Глава холдинга уточнил, что основной ход магистрали также пересекается с железными дорогами, потому построены путепровод тоннельного типа под путями Павелецкого направления Московской железной дороги и эстакада со съездами, которая проходит через пути Курского направления МЖД (МЦД-2). Работы велись без остановки движения поездов.

Также при строительстве Московского скоростного диаметра внимание было уделено и инфраструктуре для местных жителей. "Проведено комплексное благоустройство прилегающей территории с устройством 18 га газонов и высадкой крупномерных деревьев и кустарников", - резюмировал Кравцов.