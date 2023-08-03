В Петербурге разработали детский путеводитель по городу

В буклете, в частности, предлагаются небольшие задания, к примеру, проложить маршрут или решить головоломку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Гид по Санкт-Петербургу с информацией о достопримечательностях, которые заинтересуют детей, разработали в городе. Его распространяют в ходе информационной кампании "Добро пожаловать в Санкт Петербург!", которая ведется для привлечения гостей из других регионов, сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

"Информация в буклете подается в простой, игровой форме. Главный герой, беседующий с будущими путешественниками, - это Капелька. Она рассказывает о музейном комплексе "Вселенная воды", фонтанах Петергофа, ледоколе "Красин" и других местах, которые стоит посетить юным туристам", - рассказали в комитете.

В гид "Веселая прогулка по Петербургу" также вошли Зоологический музей, Большой театр кукол, Планетарий, Океанариум и другие достопримечательности. Также в буклете предлагаются небольшие задания, к примеру, проложить маршрут или решить головоломку. В нем представлена и информация для родителей: адреса петербургских инфопунктов и QR-код, ведущий на официальный туристский портал города Visit Petersburg.

"Мы добивались увеличения числа семейных путешественников, и сейчас на них приходится больше половины петербургского турпотока. В информационной кампании, презентующей Санкт-Петербург, мы впервые решили обратиться непосредственно к детям и уже получили положительные отклики на такую инициативу", - приводит пресс-служба слова председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева.

Распространение гидов для юных путешественников началось с Москвы и Московской области. Каждый третий российский турист приезжает в Петербург из этих регионов.

Информационная кампания "Добро пожаловать в Санкт Петербург!" проводится комитетом по развитию туризма, Городским туристско-информационным бюро и Конгрессно-выставочным бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства.