Котяков заявил, что модернизация центров занятости в России закончится в течение 3-4 лет

Министр труда и социальной защиты РФ отметил, что модернизированные центры оказывают полный комплекс услуг, включая профориентацию, подготовку резюме, работу психологов, консультации по мерам поддержки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Модернизация центров занятости в новых регионах России начнется в следующем году, в целом по стране этот процесс планируется завершить в течение трех-четырех лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы выделили дополнительный ресурс, и в этом году мы уже в 17 субъектах Российской Федерации модернизируем центры занятости всех трех уровней. То есть это комплексная модернизация на 17 территориях. Мы планируем, что в следующем году мы пойдем по этому же пути и уже сможем в ближайшие три-четыре года завершить полностью модернизацию системы", - сказал он.

Министр отметил, что модернизированные центры оказывают полный комплекс услуг, включая профориентацию, подготовку резюме, работу психологов, консультации по мерам поддержки.

Сейчас, по словам Котякова, по всей стране в центрах занятости зарегистрировано чуть больше 500 тыс. человек, и это "низкий показатель".

Глава Минтруда добавил, что в новых регионах России сейчас работают 78 центров занятости. За полгода они получили более 50 тыс. обращений, 42 тыс. человек трудоустроили. Модернизацию центров занятости на этих территориях планируют начать в следующем году.