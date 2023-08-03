На портале "Работа России" можно будет заключать электронные договоры

В Минтруде пояснили, что благодаря этому платформа будет содержать электронные сведения, которые связаны с выполнением работ и оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минтруд России предложил создать на портале "Работа России" сервис для размещения и подбора разовых заданий и работ, а также для заключения в электронном виде гражданско-правовых договоров и договоров по трудоустройству иностранцев. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России предложил расширить функционал портала "Работа России". Важным новшеством также станет возможность заключения договоров в электронном виде с использованием платформы. Так, проект предусматривает создание нового сервиса для размещения и подбора разовых заданий и работ, а также заключения гражданско-правовых договоров в электронном виде", - говорится в сообщении.

В Минтруде пояснили, что благодаря этому платформа будет содержать электронные сведения, которые связаны с выполнением работ и оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера.

Согласно документу, новые нормы урегулируют объединение данных о соискателях во всех подсистемах платформы, при этом сведения об оказанных услугах и их результатах, включая переобучение, будут постоянно дополняться. Также предусмотрен дополнительный функционал портала "Работа России" для интеграции с мобильным приложением Минцифры "Работа в ЕАЭС". Это упорядочит процедуру трудоустройства для иностранцев - они смогут, находясь в своей стране, дистанционно найти подходящую вакансию для трудоустройства, пройти онлайн-интервью с будущим работодателем и заключить договор с ним в электронном виде.

Кроме того, на портале предусмотрено внедрение функционала для прохождения студентами практической подготовки. "После запуска сервиса "Стажировки и практики" на портале "Работа России" образовательные организации, а также сами студенты смогут выбрать место для прохождения практики, заключить договор в электронном виде, а также оформить все необходимые документы - от индивидуального задания до отчета по практической подготовке", - уточнили в пресс-службе ведомства.