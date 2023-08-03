В трех регионах УрФО объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Прогноз составлен для Свердловской, Челябинской и Курганской областей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Синоптики объявили в Свердловской, Челябинской и Курганской областях штормовое предупреждение из-за пожарной опасности на 3-7 августа. В регионах ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщили региональных гидрометцентрах.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях, высокая и чрезвычайная пожарная опасность: 3-5 августа местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, 5 августа местами на юго-востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 3-4 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, в юго-западных районах чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Свердловской и Челябинской областях в эти дни ожидаются грозы и дневная температура до +28...+30 градусов.

По данным Курганского гидрометцентра, в регионе чрезвычайная и высокая пожарная опасность ожидается с 4 по 7 августа. Синоптики прогнозируют грозы, сильные порывы ветра до 12-15 м/с, температура воздуха днем достигнет +30 градусов.