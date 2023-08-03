В Запорожской области рассказали о ситуации с очередями на пунктах пропуска в Крым

По словам зампредседателя правительства региона по экономике Андрея Козенко, очереди минимальные

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Поток легкового и грузового автотранспорта по сухопутному коридору в Крым через новые российские регионы стабилизировался, время ожидания в очередях на пунктах пропуска на административных границах составляет 15 минут. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Транспортный поток стабилизировался. Слаженно сработали органы власти и в области, и в части межсубъектового взаимодействия. Те решения, которые были приняты с точки зрения прохождения пунктов пропуска, работают, нет очередности на въезд в наши субъекты. Увеличение досмотровых комплексов позволило избежать очередности на выезд - большая проблема была, особенно в вечернее время, в конце недели. Сейчас минимальные очереди, ожидание не превышает 15 минут", - рассказал Козенко.

Ранее он сообщил ТАСС, что в пиковые с точки зрения нагрузки несколько дней сразу после атаки на Крымский мост через новые российские регионы в Крым и с территории полуострова проходили около 8 тыс. легковых автомобилей и 2,2 тыс. грузовиков в сутки.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате теракта повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.