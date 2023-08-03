Глава Рослесхоза поддержал идею активистов по проведению года лесного хозяйства в России

Иван Советников отметил, что школьники могут помочь лесу уже сейчас, вступив в школьное лесничество в своем регионе

МОСКВА, 3 августа /ТАСС/. Глава Рослесхоза Иван Советников пообщался с экоактивистами и поддержал их инициативу по проведению года лесного хозяйства в России. Предложение было озвучено в ходе дискуссии по теме сохранения лесного богатства страны и влияния леса на климат на форуме "Экосистема. Заповедный край".

"Лес - это природное богатство России и для его сохранения важен вклад каждого. Мы предлагаем выйти с инициативой к президенту и объявить в России год лесного хозяйства, чтобы вся страна обратила внимание на лесную отрасль и ее многообразие", - отметила на встрече с участниками форума гендиректор АНО "Сад Памяти" Ольга Степченко.

Глава Рослесхоза поддержал идею и рассказал активистам, что школьники могут помочь лесу уже сейчас, вступив в школьное лесничество в своем регионе. "В школьных лесничествах ребята учатся бережно относится к природе, участвуют в акциях "Сад Памяти" и "Сохраним лес", заботятся о лесных птицах и зверях зимой, а также изучают окружающую природу. Чтобы создать школьное лесничество, образовательному учреждению нужно заключить соглашение с региональным лесным ведомством или лесопромышленным предприятием для проведения практических уроков по лесному хозяйству. Школьное лесничество принимает новых участников, как правило, в начале учебного года", - подчеркнул Советников.

Он также добавил, что совершеннолетние добровольцы могут вступить в ряды общественных лесных инспекторов. "Они не только помогают сохранять и охранять лесные богатства, но и занимаются экологическим просвещением населения, рассказывают о правилах поведения в лесу. Чтобы стать общественным лесным инспектором, нужно сдать экзамен в региональном лесном ведомстве", - рассказал глава Рослесхоза.