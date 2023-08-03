Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев СВО

Согласно документу, страховую выплату семье в случае гибели военного установили в размере 3 млн 131 тыс. 729,56 рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований.

Согласно документу, им предоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после ранения, получения инвалидности или ранения.

Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 млн 131 тыс. 729,56 рублей, при получении инвалидности - более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей - II группы, около 783 тыс. рублей - III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тыс. рублей, легкого ранения - около 78 тыс. рублей, говорится в указе.

Документ вступил в силу с сегодняшнего дня и распространяется на правоотношения, возникшие с даты начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года. Аналогичные условия обязательного государственного страхования жизни и здоровья действуют в России для военнослужащих.

Размер компенсаций будет индексироваться одновременно с индексацией страховых выплат для военных.

Компенсация не будет выплачиваться, если страховой случай наступил из-за алкогольного или наркотического опьянения, а также в некоторых других случаях, в том числе при умышленном нанесении вреда своему здоровью. При этом, согласно документу, "в выплате компенсации не может быть отказано в случае смерти гражданина, наступившей вследствие самоубийства".