На станции Марьина роща завершили строительство платформы для будущего МЦД-4

Платформа оборудована навесом в форме "ласточкиного хвоста" на всю длину для защиты от осадков

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Платформу к запуску МЦД-4 построили на станции Марьина роща. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"В рамках подготовки к запуску МЦД-4 на остановочном пункте Марьина роща завершилось строительство новой пассажирской платформы и сходов из надземного пассажирского вестибюля. Благодаря единому вестибюлю для пассажиров железнодорожного транспорта станет доступна удобная пересадка с одного диаметра на другой, а также на станции метро Люблинско-Дмитровской радиальной ветки и Большой кольцевой линии, которые расположены в шаговой доступности. Пассажирская инфраструктура для МЦД-2 и МЦД-4 построена в едином архитектурном стиле", - значится в публикации.

Уточняется, что новая платформа островного типа - с обеих сторон будут останавливаться поезда МЦД-4. Она оборудована навесом в форме "ласточкиного хвоста" на всю длину для защиты от осадков. "V-образная форма навеса позволяет в зимнее время предотвратить сползание снега на платформу и поезда. Для безопасного прохода на платформу построено два спуска с моста-конкорса, один из которых оборудовали двумя эскалаторами, а второй - лифтом и лестницей", - пояснили в МЖД.

Сейчас ведется остекление фасадов, общая площадь которого составит 1,7 тыс. кв. м, а также отделочные работы по монтажу энергоэффективного освещения, динамической и статической навигации. Параллельно железнодорожники укладывают пути.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что запуск МЦД-4 запланирован ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру Киевско-Горьковского (Калужско-Нижегородского) Московского центрального диаметра (МЦД-4) подготовят к 4 сентября.