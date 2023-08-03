Представители 9 регионов РФ стали участниками патриотического слета на Ставрополье

В течение 10 дней участники будут проходить испытания, подниматься на горы КавМинВод, изучать ориентирование по местности, учиться оказанию первой медпомощи

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Всероссийский молодежный патриотический слет "Братское единство" собрал в Ставропольском крае 70 участников из девяти регионов страны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Предгорного округа.

"В поселке Подкумок Предгорного округа стартовал Всероссийский молодежный патриотический слет "Братское единство", который проходит на территории округа третий год подряд. <…> Участники молодежного слета приехали из Московской, Брянской, Калужской областей, Башкирии, Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской республики, также приехали участники из Крыма и со Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 10 дней юные патриоты будут проходить различные испытания, подниматься на горы КавМинВод, изучать ориентирование по местности, учиться оказанию первой медицинской помощи. Также организаторы подготовили некоторые спортивно-патриотические игры.

"На слет съехались порядка 70 человек из девяти регионов нашей страны. Этих ребят ждут увлекательные и продуктивные дни", - поделился глава Предгорного округа Николай Бондаренко, слова которого приводятся в сообщении.