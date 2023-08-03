Экспедицию начали пересаживать с севшего на мель "Сомова" на судно "Профессор Молчанов"

Судно село на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Участников экспедиции с научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", которое находится на мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, начали пересаживать на научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

"Молчанов" вышел из Архангельска 29 июля и дошел до Земли Франца-Иосифа 2 августа. "Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.

"Начали пересаживать экспедицию на "Молчанов", на "Сомов" с "Молчанова" доставили группу водолазов, они пока не приступили к работе", - сказал Ершов.

В районе стоянки судов туман, погода достаточно ветреная. "Есть волна, но не критичная", - добавил собеседник агентства. На борту "Сомова" находится 91 человек, из них 57 - участники экспедиции, в том числе Арктического плавучего университета.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс судна подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных.