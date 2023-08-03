Китай может ограничить лицам от 8 до 16 лет доступ к программам смартфона до часа в день

Как сообщило Управление по вопросам киберпространства КНР, опция не будет действовать в принудительном порядке и ее можно задействовать по желанию родителей или опекунов

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Китайские власти могут ограничить лицам в возрасте от 8 до 16 лет время доступа к приложениям на смартфонах и других мобильных устройствах до 1 часа в сутки благодаря проектируемому режиму защиты несовершеннолетних в интернете. Как сообщило Управление по вопросам киберпространства КНР, опция не будет действовать в принудительном порядке и ее можно задействовать по желанию родителей или опекунов.

"При первом включении устройства или при выборе настроек пользователь может отказаться от использования данного режима, - говорится в проекте, распространенном ведомством для ознакомления общественности. - После выбора режима защиты несовершеннолетних максимальное время использования устройства для людей в возрасте от 8 до 16 лет при поддержке интеллектуального мобильного терминала данных не будет превышать 1 час".

Как уточняется в документе, дети младше 8 лет, для которых выбран указанный режим, будут пользоваться смартфонами или планшетами только 40 минут в сутки. Что касается ребят постарше, от 16 до 18 лет, их лимит составит 2 часа. При необходимости родители могут снять ограничения.

По истечении положенного времени терминал данных смартфона будет автоматически блокировать доступ к приложениям. Исключение составят нужные программы, отмеченные родителями. Кроме того, с 22:00 по 06:00, то есть в ночное время, терминал не будет позволять использовать ребенку устройство, на котором включен режим защиты несовершеннолетних.

Ранее Управление по вопросам киберпространства КНР сообщило, что китайские власти в ближайшее время повысят эффективность режима защиты несовершеннолетних в интернете. Как уточняется, эти меры будут иметь широкий охват и коснутся приложений для смартфонов, интеллектуальных мобильных терминалов данных, магазинов для скачивания программного обеспечения. Для удобства новый режим будет работать "в одно касание" - пользователь сможет переходить в него автоматически, не вводя каждый раз всю необходимую информацию.

Предполагается, что указанные изменения сыграют положительную роль и "снизят негативное воздействие нездоровой информации на несовершеннолетних". Управление предлагает широким кругам общественности принять участие в работе госорганов по усилению режима защиты для молодежи и просит до 2 сентября присылать предложения.