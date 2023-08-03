В Молдавии сторонники оппозиции вышли на пикет против закрытия социальных магазинов

Пикет с участием нескольких десятков людей проходит мирно, полиция в их действия не вмешивается

КИШИНЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Сторонники запрещенной Конституционным судом Молдавии партии "Шор" пикетируют Национальный инспекторат общественной безопасности в Кишиневе, протестуя против решения властей закрыть социальные магазины, которые открыл несколько лет назад ее лидер Илан Шор.

"Люди возмущены произволом властей - эти магазины были открыты по инициативе Илана Шора, товары в них продаются по сниженным ценам для пенсионеров и других социально уязвимых граждан. Вместо того чтобы бороться с коррупцией, находить решения для развития экономики, находить возможности для поддержки пожилых людей, инвалидов, власти проводят проверки и ищут предлоги для прекращения деятельности социальных магазинов", - заявил на брифинге депутат парламента Вадим Фотеску.

Пикет с участием нескольких десятков людей проходит мирно, полиция в их действия не вмешивается.

Летом 2022 года в Молдавии начались массовые протесты, организованные партией "Шор", демонстранты требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в прошлом году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в 7 раз, а электроэнергия подорожала в 3 раза.

Со своей стороны президент Майя Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, а Конституционный суд по запросу правительства запретил партию "Шор", были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны $1 млрд с конфискацией его активов. Шор, который находится в Израиле, назвал решение судей "беззаконным".