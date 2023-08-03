На Московском урбанфоруме в пространстве "Мой район" обсудят вопросы жизни в мегаполисе

Гостям расскажут о платформе "Активный гражданин", где регулярно проводятся голосования за проекты благоустройства общественных пространств, онлайн-пространстве "Город идей" для сбора пожеланий жителей Москвы, системе "Электронный дом" для опросов и обсуждений с жильцами конкретных домов и других проектах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Гости пространства "Мой район" на площадке "Лужники" Московского урбанистического форума (МУФ) смогут принять участие в дискуссиях о возможности жителей влиять на развитие мегаполиса и наиболее полезных для комфортной жизни в столице сервисах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Мой район".

"В "Лужниках" с 1 августа по 10 сентября проходит самый масштабный Московский урбанистический форум. В течение шести недель здесь ежедневно будет проходить более 350 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий для взрослых, детей и молодежи. Среди ключевых тематических пространств форума - "Мой район", где можно познакомиться с инфраструктурными проектами столицы последних лет, а также принять участие в открытых тематических дискуссиях с экспертами", - рассказали в пресс-службе.

В организации отметили, что деловая программа площадки "Мой район" охватывает наиболее актуальные для москвичей вопросы: благоустройство общественных пространств, развитие активного отдыха и спорта, инфраструктуры для домашних животных, ответственное потребление, городская экология и другие.

Гостям расскажут о платформе "Активный гражданин", где регулярно проводятся голосования за проекты благоустройства общественных пространств, онлайн-пространстве "Город идей" для сбора пожеланий жителей Москвы, системе "Электронный дом" для опросов и обсуждений с жильцами конкретных домов и других проектах. Также на площадке обсудят межрайонный туризм в городе и проект "Гуляем по Москве", вопросы развития районных парков, их досуговой и спортивной инфраструктуры.

"Отдельный блок дискуссий "Моего района" будет посвящен проекту "Питомцы в Москве". В рамках этого проекта уже третий год в столице создаются благоустроенные по новым стандартам площадки для выгула собак, проводятся образовательные и досуговые мероприятия для их владельцев", - добавили в пресс-службе.

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Вместе с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.