В Москве и Подмосковье пассажирам вокзалов и станций раздадут воду из-за жары 3 августа

Воду традиционно будут раздавать в вечерний час пик

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пассажирам железнодорожных станций и вокзалов в Московском регионе в вечерний час пик в четверг раздадут воду из-за жаркой погоды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Рекомендуем не забывать про головные уборы и солнечные очки. Ну, а мы традиционно организуем раздачу воды для пассажиров в вечерний час пик. Наши сотрудники будут ждать вас в местах отправления пригородных поездов", - сказал собеседник агентства, обратившись к пассажирам.

Он уточнил, что воду будут раздавать на вокзалах: Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком, Киевском. Также внимание окажут пассажирам на станциях: Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская.

Ранее Гидрометцентр РФ распространил предупреждение, согласно которому 3 и 4 августа в столичном регионе ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до плюс 31 градуса. С 5 по 7 августа столбики термометров могут подняться до плюс 34 градусов. В Москве действует оранжевый уровень погодной опасности.