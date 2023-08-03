В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары

По данным синоптиков, 5-6 августа воздух в столичном регионе прогреется до 30-35 градусов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях и в лесопарковых зонах Москвы из-за установившейся жары. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в предстоящие выходные воздух в столичном регионе прогреется до 30-35 градусов, что выше климатической нормы августа. В связи с жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что пожарные и спасатели патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах. "Организовано круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники во всех административных округах, кроме ЦАО. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - добавил он.

По словам Бирюкова, каждый расчет состоит из трех специалистов и одной поливомоечной машины, которая способна быстро доставить к месту происшествия 8 тонн воды. Кроме того, к насосу автомобиля можно подключить пожарный рукав, что позволит пожарным эффективнее организовывать работу по тушению, особенно если водоисточники находятся в удалении.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в преддверии пожароопасного сезона в Москве были приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. В ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее были обследованы места забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам.