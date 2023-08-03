Жильцы новостроек Петербурга и Нижнего Новгорода смогут заряжать свои электромобили у дома

Зарядные станции для владельцев электромобилей появятся на индивидуальных парковочных местах, подземных парковках и общедомовых территориях

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Некоторые новостройки Петербурга и Нижнего Новгорода будут обеспечены зарядной инфраструктурой для электромобилей для удобства жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе российского оператора электродвижения Hyper - проекта нового инвестиционного цикла "Роснано" (входит в группу "ВЭБ.РФ").

"Количество электромобилей в нашей стране растет в геометрической прогрессии, и для того, чтобы поддержать этот рост, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. В будущем установка зарядных станций на паркингах многоквартирных домов станет стандартом и войдет в нормативы для всех застройщиков, как это было в свое время с парковочными местами", - приводит пресс-служба слова основателя и генерального директора Hyper Алексея Тихонова.

Проект будет осуществляться в рамках соглашения с мультиформатным федеральным девелопером GloraX. Зарядные станции для владельцев электромобилей (ЭЗС) появятся на индивидуальных парковочных местах, подземных парковках и общедомовых территориях. Hyper также выступит поставщиком IT-платформы по управлению и мониторингу станций, которая позволит ЭЗС подключаться к системе управления зарядными станциями и предоставит пользователям онлайн-доступ к ней через мобильное приложение. Кроме того, будут доступны три линии сервисной поддержки - круглосуточный кол-центр, круглосуточная удаленная инженерная служба и выездная служба эксплуатации.

В III квартале 2023 года на объекте GloraX - ЖК GoldenCity в Санкт-Петербурге зарядными станциями будут оборудованы 10 индивидуальных парковочных мест на подземной парковке и пять парковочных мест на придомовой территории. В перод IV квартал 2023 года - IV квартал 2024 года проект будет тиражирован на другие объекты в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Третий этап (2025-2027 годы) предусматривает массовое оборудование объектов GloraX зарядной инфраструктурой.

"Мы с удовольствием поддерживаем масштабное обновление инфраструктуры для электромобилей, которое инициировано на государственном уровне и проводится в настоящее время по всей стране. В дальнейшем эти усилия в совокупности позитивно скажутся на экологической обстановке в России", - отметил и.о. вице-президента блока управление проектами GloraX. Алексей Пятненков.

Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года, к этому времени, по планам правительства РФ, в стране должна быть налажена и широкая сеть электрозаправочных станций.