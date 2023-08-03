Уголовно-исполнительная инспекция Москвы сменила "Лады" на "Москвичи"

Автомобили приобрели по решению мэра города Сергея Собянина и передали в безвозмездное пользование УИИ УФСИН

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по Москве получила 32 автомобиля "Москвич" для транспортировки помещенных под домашний арест к следователям и в суды и исполнения других полномочий инспекций. Церемония передачи автомобилей прошла у здания Минюста в Москве.

Автомобили были приобретены по решению мэра Москвы Сергея Собянина и переданы в безвозмездное пользование уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН. По словам начальника УИИ Владимира Косарева, это позволит на 100% обновить автопарк инспекции, которая до настоящего времени использует 35 автомобилей, преимущественно "Ладу-Гранту" и "Ладу-Калину" 2012 года выпуска. Автомобили, по его словам, используются ежедневно, только в первом полугодии было 1,5 тыс. подконтрольных лиц, в том числе помещенных под домашний арест, которых на служебных автомобилях доставляли к следователям и в суды. Новые внедорожники "Москвич-3" переднеприводные, с мощностью двигателя 150 л/с, способны развивать скорость до 170 км/ч, имеют экостандарт "Евро-5" и трехлетнюю гарантию.

Открывая торжественную церемонию передачи автомобилей, глава Минюста Константин Чуйченко отметил, что часть машин будут использовать в работе будущей службы пробации, которая создается на базе уголовно-исполнительных инспекций и должна начать работу со следующего года. "Нашим подопечным будут предоставляться социальные сервисы в еще большем объеме (поддержка в трудоустройстве, решение социальных проблем бывших осужденных - прим. ТАСС)", - сказал министр.

Директор ФСИН Аркадий Гостев отметил, что уголовно-исполнительная инспекция в Москве только в первом полугодии года обеспечивала контроль и надзор более чем за 21 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которым избрана мера пресечения или наказание, не связанные с лишением свободы, обеспечивая их явки к следователям и в суды, а также применение мер адаптации к нормальной гражданской жизни в обществе. Он также поблагодарил правительство Москвы за помощь в модернизации систем видеоконтроля и распознавания личности в учреждениях ФСИН в Москве и недавно переданные 16 автомобилей для конвойных подразделений.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, передавая по поручению мэра ключи от автомобилей начальнику столичного УФСИН Сергею Морозу, заверил, что "это еще один шаг для того, чтобы московское управление ФСИН было самым передовым в нашей стране", пообещав, что городские власти и дальше будут оказывать ей посильное содействие. В завершении церемонии глава Минюста, директор ФСИН и заместитель мэра осмотрели автомобили с уже нанесенной символикой ФСИН, а директор ФСИН сел за руль и запустил двигатель, проверив готовность внедорожника к поездке.